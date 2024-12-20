Бюджету РФ нанесен ущерб более чем на 1,5 миллиона долларов.

В российском городе Курск задержали генерального директора "Корпорации развития Курской области" Владимира Лукина. Его подозревают в масштабных злоупотреблениях должностными полномочиями, связанными со строительством оборонных сооружений на границе с Украиной, пишет The Moscow Times.

По данным росСМИ, Лукина задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По предварительным данным, в связи с необоснованным расходованием средств бюджету нанесен ущерб на сумму более 173 миллионов рублей (примерно 1,7 миллиона долларов).

По данным журналистов, МВД намерено подать ходатайство об аресте Лукина. Если обвинения будут доказаны в суде, ему могут назначить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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Отмечается, что ранее, 9 декабря, по делу о злоупотреблении должностными полномочиями был арестован Игорь Грабин - бывший заместитель Лукина. По версии следствия, в 2023 году Грабин заключил договор и оплатил коммерческой организации работы по возведению фортификаций на приграничной территории Курской области. На самом деле, как считает следствие, эти работы ранее уже были выполнены другой компанией, которая также получила соответствующую плату. Якобы это злоупотребление повлекло необоснованное расходование бюджетных средств. Теперь бывшему сотруднику корпорации грозит аналогичный срок - десять лет лишения свободы.

В издании напомнили, что оборонительные сооружения на Курщине начали возводить после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В октябре 2022 года тогдашний губернатор региона Роман Старовойт заявлял, что на границе построены две линии обороны.

На сайте АО "Корпорация развития Курской области" сказано, что она создана 26 июня 2012 года на основании распоряжения губернатора Курской области. Предприятие выступает единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона.

Солдаты КНДР в Курской области

Напомним, 6 августа 2024 года подразделения ВСУ вошли в Курскую область и за первые две недели заняли почти 1300 квадратных километров территории. В настоящее время площадь, которую контролируют ВСУ, значительно меньше. Сообщалось, что в Курской области также воюют солдаты из Северной Кореи. По данным заместителя спикера Государственного департамента США Веданта Патела, военные из КНДР, преимущественно северокорейская пехота, участвуют в боях в Курской области как вместе с российскими подразделениями, так и самостоятельно.

Всего к участию в войне на стороне России в Курской области привлечены не менее 12 тысяч северокорейских военных. Усиление сотрудничества между Россией и КНДР "вызывают тревогу" среди чиновников США.

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