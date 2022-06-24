Министр и высокий представитель подчеркнули, что сегодняшним решением Евросоюз направил мощный сигнал: украинский народ является частью европейской семьи народов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель выступили с совместным видеообращением по случаю предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС, в котором объявили о немедленном начале подготовки к интеграции нашего государства в европейские структуры.

Об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

Главы дипломатии Украины и ЕС подчеркнули, что это решающий момент для Евросоюза, Украины, мира и демократии на нашем общем континенте.

"Российская вооруженная агрессия не сможет лишить людей в Европе права жить нормальной и достойной жизнью. Украина победит. Европа победит", - заявили они.

Министр и высокий представитель сообщили о начале подготовки к интеграции Украины в европейские структуры. "Мы пройдем вместе долгое путешествие, которое начинается сегодня. Просто сейчас мы безотлагательно начинаем подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и в конечном итоге членства в Европейском союзе", - сообщили дипломаты.

Кулеба и Боррель убеждены, что этим историческим решением Евросоюз посылает мощный сигнал: украинский народ является частью европейской семьи народов. Будущее Украины - в Европейском Союзе. "Украина и ЕС продолжают стоять вместе на защите мира", - подытожили они.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Сегодня, 23 июня, Европейский совет принял решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Зеленский приветствовал решение лидеров стран-членов Европейского Союза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

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