Нафтали Беннет считает, что его вариант помог бы сохранить жизни.

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет предлагал свой вариант наземной операции в секторе Газа. Он уверен, что его предложение помогло бы сохранить жизни солдат и мирных жителей.

Издание The New York Times пишет, что Беннет назвал свой вариант операции "подходом сжатия". По его словам, ХАМАС рассчитывает, что наземная операция в Газе истощит израильскую экономику, а также приведет к большому количеству жертв. В результате большие потери и международное давление вынудят Иерусалим остановить боевые действия.

Согласно плану Беннета, Израиль должен создать зону безопасности глубиной в 2 км, которая бы разделила бы Газу и Хан-Юнисом. Он предлагает создать два гуманитарных коридора, по которым мирные жители смогут уйти на юг.

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При этом организовывается доставка воды, продуктов и медикаментов на юг, где будут созданы медицинские и гуманитарные убежищ. В результате север Газы остается полностью отрезанным, в том числе от электричества. При этом армия Израиля отказывается от прямого наступления на город.

Таким образом, у Израиля появится возможность проводить целенаправленные рейды длительное временя, но без насильственной оккупации городов. Небольшие рейды приведут к меньшему числу жертв и разрушений, что снизит угрозу со стороны "Хезболлы", а израильские солдаты будут меньше подвергать себя опасности.

"Я не хочу ввязываться в туннельную войну по типу Вьетконга. Я хочу застать их врасплох, позволив им застрять в туннелях. Представьте себе солдата ХАМАСа, который ждет в одном из таких туннелей со своими соратниками. Единственное, чего он не ожидает, – это застрять там на девять месяцев без материально-технической поддержки, без еды, в холоде и сырости", – объяснил свою позицию Беннет.

Война в Израиле - последние новости

7 октября терористы ХАМАС ворвались на территорию Израиля, организовав массированный ракетный удар по израильским города. Боевики захватили примерно две сотни заложников, а также убили сотни мирных жителей.

В ответ Иерусалим объявил всеобщую мобилизацию и начало операции "железные мечи". С тех пор ЦАХАЛ бъет по территории сектора Газа.

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