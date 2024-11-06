Республиканец Дональд Трамп объявил о победе на президентских выборах и пообещал, что его правление станет "действительно золотой эпохой" в истории США. Является ли победа Трампа катастрофой? Нет, это не катастрофа. И нет, это не полная победа здесь и сейчас. Так же как и в других всех сценариях, это много целенаправленной и очень конкретной работы. Просто в данном сценарии развития событий это работы определенной направленности.

Во время всей избирательной кампании в США я повторял раз за разом - нет в данном уравнении для нас "лучшего" и "худшего" варианта. Есть более рисковые и менее рисковые.

Трамп, со всеми его нестабильностью и непредсказуемостью, является рисковым. Но не исключительно в негативном контексте. Он может действительно непредсказуемо дать нам все необходимое, если мы согласимся на переговоры. А может и остановить поставки, если вдруг забудет, где мы находимся.

Нам нужно на этом этапе просто четко понять, с чем и как нам надо работать.

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Первое. План Трампа по Украине сейчас стопроцентно содержит один ключевой пункт - начало переговоров с россиянами. Об этом и наша власть много месяцев уже говорит, поэтому сюрприза здесь быть не должно - это уже конструктивистски образованная политическая реальность. Соответственно наша задача - сделать так, чтобы американский истеблишмент вспомнил свои заявления о том, что их главная цель - "сильная позиция на переговорах, какими бы они ни были".

Второе. Как нам подвести Трампа к поддержке нашей сильной позиции? Имидж и деньги. Имиджевая составляющая здесь очевидна. Она такая же, как и после передачи "Джавелинов" или удара по "Вагнерам" в Сирии, только на этот раз - в сотни раз круче. А экономическую составляющую ему очень доходчиво объясняют Lockhead Martin, General Motors и другие гиганты оборонного и индустриального комплекса.

Третье. Мы должны осознать, что теперь дипломатия с США становится двухтрековой - официальная и институциональная (то есть посольства, парламентская дипломатия, министерства), и личная (Зеленский с Трампом). Причем на этом этапе второй трек может вполне стать и активнее, и важнее.

И самое важное - Конгресс. Следим за выборами, выделяем группы влияния, работаем фронтально и не чураемся идти на контакт со всеми. Потому что после распределения ключевых портфелей спадет вся политическая и политизированная часть информационного пространства, и у нас неожиданно подкрадется 20 декабря - начало бюджетного процесса и формирования нового фискального года. А там уже надо быть на контакте - готовым и информационно вооруженным.

Поэтому единственный вывод, который мы должны сделать - работы у нас точно меньше не стало.