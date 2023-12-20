Захват Кремлем этих миллиардных активов может оставить компании из Австрии и Германии без средств к существованию.

Президент России Владимир Путин подписал указы, наделяющие правительство РФ полномочиями по конфискации и принудительной продаже новым российским владельцам миллиардных активов, принадлежащих европейским энергетическим компаниям.

Как пишет Politico, в опубликованном в среду указе Кремль распорядился создать новые российские компании, которые получат доли в Южно-Русском нефтегазовом месторождении, в настоящее время принадлежащем австрийской OMV и немецкой Wintershall.

Отмечается, что эти две крупнейшие европейские энергетические компании, представляющие страны, которые Москва считает "недружественными", вместе владеют 60-процентной долей в буровой площадке на Крайнем Севере России.

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"Хотя теоретически компании получат компенсацию за свои инвестиции, сумма, которую они получат от продажи, будет определена российским государством. Этот шаг знаменует собой крупнейшую конфискацию активов в новейшей истории страны", - пишет Politico.

Отмечается, что многие западные энергетические компании объявили о своем полном уходе из России с начала войны в феврале 2022 года, в том числе американская Exxon Mobil и норвежская Equinor. Однако другие компании, такие как Shell, BP, TotalEnergies и Wintershall, столкнулись с практическими трудностями при сворачивании своего бизнеса в стране и возвращении своих средств.

"Эксперты предупреждают, что отсутствие западных инвестиций в сочетании с эмбарго на поставку ключевого оборудования и технологий для разведки и бурения нефти и газа означает, что флагманский российский сектор добычи ископаемого топлива, скорее всего, столкнется с долгосрочным снижением производительности, несмотря на лазейки в санкциях и высокие цены на нефть и газ", - пишет Politico.

Конфискация Россией европейских активов

В июле Кремль решил передать под внешнее управление российские "дочки" Carlsberg и французской Danone.

Россия предложила Западу "поменяться" замороженными активами: западным компаниям, которые не могут вывести капиталы из РФ Кремль предлагает забрать российские активы, замороженные Западом в рамках санкций.

Ранее Евросоюз планировал ввести санкции против лиц и организаций, участвовавших в захвате активов европейских компаний в России, хотя до сих пор Брюссель не наказывал тех, кто заработал на конфискации.

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