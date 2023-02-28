В Кремле стремятся подменить понятия и выдать поражение в войне против Украины за победу.

В российском медийном пространстве все чаще говорят об угрозе распада России. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что таким образом россиян готовят к выходу оккупационных войск РФ с территории Украины, к тому же с поражением.

"Кремль уже начинает готовить россиян к выходу из Украины, причем к выходу с поражением. Они уже рисуют такие сценарии и психологически готовят россиян к тому, что российская армия покинет украинскую территорию", – отметил он в эфире "24 канала".

По мнению Свитана, российское военно-политическое руководство будет пытаться оправдать себя в глазах своего населения. Из-за этого в Кремле стремятся подменить понятия и показать поражение в войне, которую Россия развязала против Украины, как победу. Собственно, вывод российских войск с украинской земли в Москве могут объяснить "сохранением" самой России.

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"Это хороший психологический механизм для того, чтобы укрепить дух россиян и удержаться у власти", – подчеркнул Свитан.

Эксперт прогнозирует, что после этого российские войска будут удерживать в режиме обороны линию границы между Украиной и Россией по состоянию на 1991 год. И это российскому населению будут подавать как "защиту государства".

"Уже несколько месяцев три российских региона к этому готовятся. В Белгородской, Курской и Брянской областях роют траншеи, ставят так называемые "зубы дракона", – отметил полковник запаса ВСУ.

При этом, по словам Свитана, изображаемую "защиту границы" российскому населению будут продавать как победу над "страшным Западом".

Угроза распада России

После того, как Россия начала неспровоцированную агрессию против нашей страны многие чиновники, эксперты и аналитики прогнозируют, что Российская Федерация распадется.

Секретарь СНБО Алексей Данилов недавно заявил, что мир должен готовиться к фрагментации России, поскольку в стране имеется ядерное оружие. И оно в любой миг может оказаться в руках одной из многочисленных российских ЧВК.

При этом российский оппозиционный политик и социолог Игорь Яковенко обратил внимание на увеличение количества частных военных компаний в России. По его мнению, РФ грозит настоящая мафиозная война за распределение территории.

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