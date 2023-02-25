По его словам, Запад с этим не согласен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что фрагментация Российской Федерации уже запущена.

"Наши прогнозы, аналитические выводы приходят к тому, что фрагментация России является процессом, который уже запущен. Запад с этим не хочет соглашаться", - заявил он во время марафона Радио Свобода.

По мнению Данилова, такая позиция Запада является ошибочной. Он призвал готовиться к фрагментации России. Он пояснил, что имеющееся там ядерное оружие в любой момент может оказаться под контролем какой-то из российских военных частных группировок.

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"К тому времени, пока Россия не фрагментируется, к тому времени, пока мы не будем в безопасности в отношении этого сумасшедшего соседа, никакая война остановиться не может", – подытожил секретарь СНБО.

Развал России-что говорят эксперты

Как ранее сообщал УНИАН, аналитик предрекла распад России через 10 лет.

Генерал и экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ ждет неминуемый развал. На ее месте появится 26 новых государств. Западные и южные российские регионы вообще могут попроситься войти в состав Украины.

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