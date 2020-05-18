Франция снова закрывает школы на карантин

После того, как у школьника выявили коронавирус, в стране опять начали закрывать школы.

В городе Рубе на севере Франции после выхода из карантина снова закрыли восемь школ.

Школы закрыли после того, как у одного из учеников оказался положительный тест на коронавирус. В результате были закрыты семь государственных школ и одно частное учебное заведение, сообщает Daily Mail.

Теперь правоохранители устанавливают, с кем мог контактировать ребенок, чтобы проверить на наличие опасного вируса и изолировать их от здоровых людей.

Читайте такжеBloomberg: Дети могут никогда не вернуться в старую школу

Также сообщается, что пока были открыты начальные классы образовательных учреждений, зарегистрировано 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди учителей и учеников.

Местные чиновники прогнозируют, что пострадавшие от коронавируса учреждения откроются к 25 мая.

Ранее во Франции открыли школы после двух месяцев карантина - 1,5 млн учеников вернулись на учебу, но с ограничениями - школы обязали придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.

Как сообщал ранее УНИАН, на карантине у трети школьников снизился интерес к учебе. Большинство учеников жалуются на то, что не могут качественно усвоить материал.