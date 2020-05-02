Испанцам разрешили выходить из дома после 7-недельного жесткого карантина (фоторепортаж)

Проживающим вместе гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Жители Испании вновь могут выходить из дома, начиная с субботы, 2 мая.

Об этом сообщает DW.

В течение семи недель в стране действовал жесткий карантин из-за пандемии коронавируса.

Читайте также"У меня не будет дома": Илон Маск решил продать почти все имущество

Проживающим вместе гражданам разрешено вместе гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. Это послабление – часть долгосрочного плана испанских властей по смягчению ограничений.

26 апреля детям до 14 лет разрешили гулять на улице в течение часа в сопровождении одного взрослого.

С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе карантин. Почти 25 тысяч людей с коронавирусом скончались в этой стране с начала пандемии. В последние дни количество новых смертей значительно снизилось.