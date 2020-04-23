Случаев заболевания COVID-19 в Китае зимой могло быть вчетверо больше - СМИ

В период с 15 января по 3 марта китайские власти семь раз меняли определение случаев заболевания.

Во время первой волны заболевания COVID-19 в Китае реальных случаев заражения могло быть в четыре раза больше, чем было указано на 20 февраля в официальных сводках китайских властей.

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Такое мнение приводится в исследовании, проведенном учеными из Гонконга и опубликованном в журнале The Lancet, передает kommersant. В период с 15 января по 3 марта китайские власти семь раз меняли определение случаев заболевания - набор стандартных критериев для определения наличия болезни на основе клинических или лабораторных данных. Эти определения, с каждым разом становясь все точнее, оказывали «значительное влияние» на то, сколько случаев рассматривалось именно как заражение коронавирусом. По мнению гонконгских ученых, если бы с самого начала использовалось то определение, к которому китайское здравоохранение пришло к концу февраля, картина с заболеваемостью была бы совсем другой. То есть на 20 февраля в Китае было бы 232 тыс. заболевших, а не 55,5 тыс., как указывается в официальных данных китайских властей.

За все время эпидемии в Китае зарегистрировано более 83 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 4646 человек. В мире подтверждены 2,6 млн случаев COVID-19, умерли 183 тыс. человек, выздоровели 714 тыс.