Newsweek: Китай ошибочно обозначил сотни зараженных коронавирусом людей как "выздоровевших"

Пекин пересмотрел собственную статистику относительно эпидемической ситуации в Ухане, который стал эпицентром вспышки COVID-19.

Свыше 900 человек в Ухане, которые недавно заразились коронавирусом, были ошибочно занесены в список тех, кто уже выздоровел. Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии по здравоохранению Китая.

Как пишет Newsweek, в пятницу появилось сообщение о том, что в городе, с которого началась пандемия нового опасного вируса, от COVID-19 выздоровели 47,3 тысячи людей. Но в понедельник эта цифра неожиданно сократилась на 941. Количество людей, которые выздоровели в Китае в целом, тоже сократилась до 77084. Хотя в пятницу Пекин сообщал о 77944 таких пациентах.

Обновленные подсчеты появились на фоне пересмотра количества смертей в Ухане от коронавируса, который провела Национальная комиссия по здравоохранению. После этого официальная цифра погибших в городе выросла почти на 50%. До общего количества потерь добавили еще 1290 человек.

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Самые свежие цифры включают новые данные, собранные в похоронных бюро и тюрьмах, а также из других источников. Также ранее официальные подсчеты Китая не учитывали тех пациентов, кто умер за пределами больниц. Система здравоохранения Китая также была сильно перегружена в начале эпидемии. Это привело к "ошибочному" сообщению о случаях. Иногда один и тот же случай заражения фиксировали более одного раза, а некоторые вообще не учитывали. Нехватка средств для проведения тестов тоже сыграла свою роль в том, что некоторые больные COVID-19 не попали в статистику.