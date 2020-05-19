Медики станцевали зажигательную зумбу возле больницы в Кении (видео)

После занятия врачи отправляются в свои отделения, ведь именно они являются сегодня передовой борьбы с коронавирусом в Кении.

В Кении 50 врачей и медицинских сестер исполнили совместный танец зумба. Все, чтобы уменьшить психологическую нагрузку и выплеснуть негативные эмоции во время пандемии коронавируса.

Медикам проводят специальные уроки танцев, которые длятся 2-е часа на дворе госпиталя. Танцуют с соблюдением дистанции и в защитных средствах.

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Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

"Танец зумба сегодня был об инновациях, которые помогут поддержать медсестер, акушеров и других медицинских работников. Чтобы они могли поддерживать свое психологическое состояние. Ведь они заботятся о пациентах с коронавирусом и для них это дополнительный стресс. Танец помогает им расслабиться", – пояснила главный исполнительный директор Совета сестер Кении Эдна Кимайо.

После занятия врачи отправляются в свои отделения, ведь именно они являются сегодня передовой борьбы с коронавирусом в Кении.

Отметим, в Кении зарегистрировано более 800 подтвержденных случаев коронавируса и 50 смертельных случаев.

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