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В Австралии разрешили посещать родных и постепенно открывают пляжи

07:08, 28 апреля 2020
Мир
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REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

Пляжи открываются на фоне ожиданий, что политика масштабного медицинского тестирования поможет удержать уменьшения новых случаев инфицирования COVID-19.

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В Новом Южном Уэльсе сняли ограничения на посещение друзей и родных двум взрослым. Сейчас там проживает 6 700 зараженных. Местные чиновники объясняют, что люди находились в своих домах в течение многих недель изолированно, они покидали дома только ради покупок, физических упражнений или выхода в больницы.

По мнению чиновников, посещение родных помогут людям психологически пережить карантин.

Взрослым разрешили брать с собой детей, но исключение касается больных или чувствующих признаки болезни.

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