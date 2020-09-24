Рим не пошел на жесткий карантин, но он все равно сейчас лучше справляется с коронавирусом, чем другие страны Европы.

Италия была символом первой волны пандемии. Она стала первой страной мира, которая ушла на жесткий карантин. Больницы в северных регионах не смогли справиться с наплывом зараженных. Кроме того, был большой скачок в количестве жертв COVID-19.

Читайте такжеВ Украине общее количество активных больных COVID-19 превысило 100 тысяч человек, за сутки - снова более 3 тысяч новых инфицированныхВо времена, когда страх перед второй волной пандемии охватывает Европу, Италия, кажется, контролирует ситуацию лучше, чем другие страны, такие как Франция, Испания или Великобритания. Об этом пишет Bloomberg. Конечно, сейчас не лучшее время для самоуспокоения. Лондон может подтвердить, что коронавирус способен в любой момент ударить с новой силой.

Но на протяжении последних двух недель Италия фиксировала менее 35 случаев заражения на 100 тысяч жителей. Для сравнения в Испании этот показатель достигает 315 случаев, во Франции - почти 200, а в Британии - 76,5. Уровень смертности в Италии тоже не превышает 0,3 на 100 тысяч населения. Это равно трети от французского показателя и почти десятой части от испанского. Итальянские цифры лишь немножко хуже, чем немецкие. А Германию в последнее время хвалили за замечательную реакцию на пандемию.

Но в Италии пока удается избегать введения жестких ограничений, к которым прибегают другие страны Европы. Британия и Франция запретили ресторанам и пабам работать после 22:00 и установили штрафы. Париж также закрыл все спортзалы. В Италии же социальная жизнь продолжается почти без изменений. Правительство закрыло только ночные клубы после ряда вспышек коронавируса летом, особенно на Сардинии.

Читайте такжеScience: COVID-19 может вызвать сердечную недостаточность даже у больных без симптомовТак в чем же секрет Италии? На самом деле трудно определить, какие именно факторы позволяют стране лучше контролировать COVID-19. Весной казалось, что быстрый и жесткий карантин - это рецепт как избежать большей боли. Например, Греция воспользовалась этим подходом. Но в Швеции, которая до сих пор избегала жесткого карантина, количество случаев заражения сокращается. И это ставит под вопрос эффективность радикальных действий. Итальянское правительство тоже, кажется, не берет пример с остальной Европы в вопросе карантина.

Bloomberg пишет, что успех Рима в недопущении начала второй волны могут объяснить две вещи. Первая из них - это эффективная система отслеживания зараженных и их контактов, а также изоляция всех, у кого результаты тестов на коронавирус оказались положительными. Италия тестирует примерно 100 тысяч человек ежедневно. По европейским стандартам, это не так уж много. Но лишь 2% тестов показывают положительный результат. И это очень низкий показатель для Европы.

Это медленное распространение также может быть объяснено вторым фактором: итальянцы добросовестно носят маски и соблюдают социальное дистанцирование. Врачи тоже уверены, что теперь они лучше умеют лечить от COVID-19, чем раньше. Но это объясняет только низкую смертность от болезни.

Коронавирус в мире: данные по состоянию на 24 сентября

Пандемия COVID-19 ускоряется: ВОЗ выявила рекордное количество новых случаев коронавируса за неделю. За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом - почти 2 млн. Всплеск заболеваемости COVID-19 происходит на фоне снижения уровня смертности.

Во Франции, Испании и Швеции заявили о новом росте числа инфицированных коронавирусом.

В Нидерландах количество заражений COVID-19 бьет рекорды весенней волны. Министерство здравоохранения заявило, что возможности тестирования могут "не успевать" за количеством случаев заражения в ближайшие месяцы.

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Перевод: Лесь Дымань