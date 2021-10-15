Фрейлина Филиппа де Пасс указала Россию в адресе письма школьникам из Севастополя.

Британский королевский двор, отправляя письмо во временно оккупированный Севастополь, "признал" его российским.

Фото письма появилось на странице "Малой академии наук" в оккупированном Крыму в Instagram.

Стоит отметить, что письмо детям писала не лично королева Елизавета II, а ее фрейлина Филиппа де Пасс. Именно она указала в обратном адресе письма школьникам из Севастополя Россию.

Все началось с того, что летом ученики из "Малой академии наук" написали британской королеве в рамках программы по изучению английского языка. На днях им пришел ответ:

Оккупация Крыма

Читайте такжеУ Путина испугались новых санкций СШАРоссия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав там так называемый "референдум по его самоопределению".

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

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Автор: Катерина Шварц