В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину британский монарх отметил, что восхищается поведением украинцев перед лицом такой человеческой трагедии, как война.

Король Великобритании Чарльз III в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выразил восхищение украинской нации за ее мужество и стойкость в противодействии российской агрессии.

Личное обращение британского монарха к украинцам опубликовано на странице королевской семьи в Instagram. В публикации король Британии отметил, что мир с ужасом наблюдал за страданиями украинцев, которые спровоцировало вторжение россиян на территорию Украины.

"Прошел год с момента, как народ Украины невероятно пострадал от неспровоцированного полномасштабного нападения на нацию. Он продемонстрировал поистине удивительные мужество и стойкость перед лицом такой человеческой трагедии. Мир с ужасом наблюдал за всеми ... страданиями, причиненными украинцам, многих из которых я имел большое удовольствие встретить здесь, в Великобритании, и по всему миру, от Румынии до Канады", - подчеркнул Чарльз III.

Также монарх вспомнил о личной встрече с лидером украинской нации Владимиром Зеленским, которая состоялась в начале февраля в Букингемском дворце. Он напомнил, что позиция Британии с тех пор осталась неизменной: Лондон все еще на стороне Украины в это трудное время и вместе с союзниками делает все от себя зависящее, чтобы поддержать Киев.

"Поэтому я могу только надеяться, что всплеск солидарности во всем мире может принести не только практическую помощь, но и силу от осознания того, что мы едины", - отметил британский король.

Поддержка Чарльза III в войне против Украины

Напомним, что британский монарх и вся королевская семья официально осудили действия российского президента Владимира Путина в отношении Украины.

Чарльза III провозгласили королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти его предшественницы на королевском троне Елизаветы II. Она неоднократно поддерживала действия правительства Британии касательно помощи Украине и отличилась своими щедрыми пожертвованиями украинцам, которые были вынуждены спасаться от войны и уехать из государства.

Уже после своей коронации Чарльза III лично увиделся с лидером Украины Владимиром Зеленским. Последний приехал с визитом в Британию 8 февраля 2023 года.

Недавно британский монарх решил проверить, как проходит обучение украинских военных на полигонах Британии и приехал "в гости" к ВСУ в графстве Уилтшир.

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