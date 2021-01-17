По данным МИД, всего на борту было 10 украинцев и 2 иностранца. Шесть человек спасли, двое погибли. Поисково-спасательная операция в отношении 4 моряков продолжается.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что на борту затонувшего у берегов Турции в Черном море судна было 10 украинцев.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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«У берегов Турции затонуло судно Arvin с 10 украинцами и 2 иностранцами на борту. 6 человек спасены, 2 погибли. Поисково-спасательная операция в отношении 4 моряков продолжается. Украинские консулы отправились в порт Бартын для предоставления консульской помощи. «Горячая» линия: +90 539 550 98 98», - написал он.

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Ранее агентство Анадолу проинформировало, что у берегов Турции в Черном море затонул сухогруз Arvin. Экипаж судна - граждане Украины, всего на борту сухогруза находилось 13 человек.

Во время поисково-спасательной операции найдены тела двух погибших удалось спасти пятерых.

Сухогруз шел под флагом Палау и перевозил грузы из Грузии в Болгарию, но из-за плохих погодных условий изменил курс и пытался укрыться в порту Бартын.

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота сообщило, что на борту судна находились 12 человек, двое из них - граждане России. Владельцем судна является украинская компания Arvin Shipping LTD.

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Автор: Светлана Закелова