В случае нападения на Тайвань на его стороне могут оказаться Япония, Южная Корея и США.

Если начнется конфликт Китайской Народной Республики (КНР) с Тайванем, то это может привести к Третьей мировой войне.

Об этом рассказал политолог Артур Харитонов во время информационного телемарафона.

На вопрос ведущего, какие могут быть сценарии развития событий между Тайванем и КНР, эксперт ответил, что достаточно разные.

"Это может привести к войне, и как говорят мне тайваньские коллеги, Украина дала Тайваню год-два, пять, десять, но никто точно не знает сколько, потому что трудно анализировать, что в голове сумасшедшего диктатора, который хочет захватить другую страну", - рассказал Харитонов.

Власти КНР ввели военные учения как до приезда Пелоси, так и после, и параллельно с этим проводит учения Тайвань, который планирует сейчас испытывать пять видов ракет, отметил политолог.

"Другое дело, это то, что из реальных действий, по состоянию на сегодняшнее утро, Китай сделал следующее: объявил бойкот тайваньским цитрусовым и двум видам рыб. То есть, вы понимаете, что слишком громкие заявления в реальности оказываются несколько сомнительными шагами", - подчеркнул эксперт.

Он убежден, что избежать войны не удастся и это лишь вопрос времени.

"Китай готовится к войне, Тайвань готовится обороняться. Вовлечена в этот процесс очень активно Япония, потому что нападение на Тайвань фактически невозможно без атаки на префектуру Окинава (территория Японии – УНИАН), которая граничит с Тайванем на севере. И Япония очень активно разрабатывает планы как отражать китайскую угрозу и фактически изменила свое законодательство, чтобы вступить в войну за Тайвань", - отметил Артур Харитонов.

По словам эксперта, в случае начала войны КНР с Тайванем конфликт может перерасти в третью мировую.

"(Южная – УНИАН) Корея также рассматривает возможность вступления в войну за Тайвань, так как и на территории Японии и на территории Южной Кореи расположены американские военные базы. И в случае атаки на Тайвань, и в случае, если Вашингтон захочет поддерживать власть острова будут привлечены именно эти войска... Это может превратиться в начало реальной Третьей мировой, потому что из одного нападения будет задето несколько стран", - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Китая.

Неделю спустя десятки китайских самолетов вошли в зону действия ПВО Тайваня, однако обошлось без вооруженного столкновения.

10 июня в Сингапуре встретились министры обороны США и Китая, Ллойд Остин и Вэй Фенхе. После переговоров в Минобороны КНР заявили, что Пекин готов вступить в войну, если будут предприняты попытки сделать Тайвань независимым. При этом беседу между министрами в Китае охарактеризовали, как "откровенную", "позитивную и конструктивную".

В середине июня китайский лидер Си Цзиньпин подписал указ, позволяющий "невоенному" использование Вооруженных сил. Это вызвало опасения относительно потенциального вторжения КНР в Тайвань под видом "спецоперации" без объявления войны.