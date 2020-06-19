The Economist: Индия и Китай ведут опасную военную игру, в которой может проиграть весь мир

Меньше всего, что нужно миру - это война между двумя ядерными государствами, на территории которых живет треть человечества.

В древней китайской игре Го хитрые игроки игнорируют маленькие битвы ради стратегической игры. Оставленные без решения локальные споры позволяют обрести выгоду низкой ценой позже, когда игра станет более ожесточенной, а соперник - менее внимательным.

На протяжении 69 лет после того, как Китай стал по-настоящему соседом Индии, аннексировав Тибет, две самые населенные страны мира начали играть в похожую игру. Несмотря на все встречи лидеров и процветание торговли, азиатские гиганты оставляли беспорядок территориальных споров гнить дальше. Об этом пишет The Economist.

Читайте такжеForeign Policy: Индия и Китай снова на грани начала войны

В целом эти посягательства на 130 тысяч квадратных километров по обе стороны от общей границы, протяженностью 3488 километров, не имели большого значения. Несмотря на "поучительное" китайское вторжение 1962 года, редкие вооруженные и еще более редкие кулачные стычки между патрулями, пограничная зона оставалась относительно спокойной. В основном эта спорная территория слишком пустая и суровая, чтобы за нее сражаться. Пока ни одна из сторон не меняла статус-кво, что с того, что вместо четких отметок международной границы здесь пролегала размытая "линия реального контроля"?

Жестокая схватка 15 июня дала громкий и отвратительный ответ на этот вопрос. Детали событий остаются не полными. По меньшей мере 20 индийских солдат погибли, многие из них - после падения в ледяную реку. Индия утверждает, что китайская сторона тоже понесла потери. Китай в основном молчит. Но количество жертв все равно самое большое с 1967 года. Вдобавок, это первые смерти в такой схватке с 1975 года.

Хуже то, что новую битву нельзя списать на отдельный инцидент. Весной этого года Китай отправил на границу с Индией больше войск, чем обычно. Эти силы пересекли линию не в одной точке, а во многих. Индийские источники сообщили The Economist, что китайские войска захватили около 60 квадратных километров территории, которую Индия считает своей. Наибольшую тревогу вызывает продвижение Китая на запад вдоль реки Галуан, которое ставит под угрозу стратегическую дорогу. Она простирается параллельно границе и служит главным соединением с индийскими северными форпостами. Не удивительно, что именно здесь и состоялась последняя жестокая схватка.

Читайте такжеDie Welt: Миру грозит ядерная анархия, о которой предупреждал Кеннеди

Почему Китай изменил статус-кво, раздражая своего крупного торгового партнера с ядерным оружием? Индийские циники считают, что это произошло из-за чрезмерной занятости Нью-Дели пандемией и обвалом экономики. Они обвиняют правительство Индии в том, что оно больше "бьет себя в грудь", чем укрепляет армию или строит союзы. Но критики Нью-Дели считают, что такое объяснение - нонсенс. И что именно Индия изменила статус-кво, тихо расширяя инфраструктуру в спорных районах.

Китай тоже может быть заинтересованным в том, чтобы проучить Индию. Если она продолжит заигрывать с США, договариваясь о более тесных отношениях, то Пекин может заставить ее заплатить за это. Издание отмечает, что чиновники в обеих странах избегали всего, что могло бы подлить масла в огонь ярости своих народов. Вместо этого они подчеркивали необходимость выполнить старые договоренности об отводе войск. Такие джентльменские договоренности раньше успокаивали страсти после подобных стычек.

Читайте такжеТрое военнослужащих Индии погибли в результате военного столкновения на границе с КНР

Однако, не смотря на эффективность встреч генералов, это все равно безрассудный способ решать проблемы между двумя ядерными странами, в которых живет треть человечества. Индия ранее предлагала Китаю хотя бы обменяться картами, чтобы каждая сторона знала, где, по мнению другой, пролегает граница между ними. Китай, вероятно считая себя более хитрым игроком в Го, всегда отказывался это делать. Это позволяет ему называть любой индийский шаг нарушением, согласно китайскому пониманию ситуации.

Настало время покончить с играми. Китай сейчас кажется сильнее. Но спровоцированная Индия все равно найдет способ причинить ему боль. И последнее, чего желал бы широкий мир - это эскалация драки между драконом и слоном за кусок замерзшей земли.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ