Разнесло в щепки: мощный взрыв в офисе на границе КНДР и Южной Кореи попал на видео

На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушение расположенных рядом зданий.

В сети появилось видео, на котором запечатлен мощный взрыв в городе Кэсон на границе с Южной Кореей, который устроила Северная Корея.

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Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.

Отмечается, что видео снято сотрудниками северокорейских СМИ. На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушение расположенных рядом зданий. Также заметен большой столб дыма.

NEW: Video from KCTV shows the inter-Korean joint liaison office blowing up, with billows of smoke entering the air.



North Korea demolished the office at approximately 2:50 p.m. on Tuesday.



MORE HERE: https://t.co/gsKpEz8Mhipic.twitter.com/SwIlaljM50 — NK NEWS (@nknewsorg) June 17, 2020

Как сообщал УНИАН, на границе между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв.

На снимке виден дым в районе индустриального комплекса и по данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе - из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованных пограничные области, чтобы укрепить границу.

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