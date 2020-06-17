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Разнесло в щепки: мощный взрыв в офисе на границе КНДР и Южной Кореи попал на видео

10:55, 17 июня 2020
Мир
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Видео снято сотрудниками северокорейских СМИ / скриншот из видео

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Видео опубликовали North Korea News в своем Twitter.

Отмечается, что видео снято сотрудниками северокорейских СМИ. На кадрах запечатлен момент взрыва и обрушение расположенных рядом зданий. Также заметен большой столб дыма.

Как сообщал УНИАН, на границе между КНДР и Южной Кореей 16 июня в северокорейском городе Кэсон прогремел взрыв.

На снимке виден дым в районе индустриального комплекса и по данным Министерства объединения Кореи, власти Северной Кореи взорвали офис межкорейской связи, который был открыт в 2018 году для того, чтобы облегчить коммуникацию между государствами. Офис прекратил работу в январе - из-за пандемии коронавируса. 

Напомним, что несколькими часами ранее КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованных пограничные области, чтобы укрепить границу.

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