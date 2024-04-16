Обострение одного из ключевых вызовов влияет на обороноспособность страны.

Ситуация на восточном фронте "значительно ухудшились за последние дни". Украинские военачальники говорят об этом публично. Как говорится в материале The New York Times, оккупанты прилагали все усилия, чтобы использовать свое преимущество в живой силе и боеприпасах.

"Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия, используя новые подразделения на бронетехнике, благодаря чему периодически достигает тактических достижений", - отметил главком ВСУ Александр Сырский.

В то же время Министерство энергетики Украины призвало миллионы гражданских зарядить свои аккумуляторы, вывести генераторы из хранилищ и "быть готовыми к любому сценарию". Украинские электростанции под угрозой ударов РФ.

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На фоне критической нехватки боеприпасов командиры вынуждены принимать трудный выбор относительно того, где развернуть ограниченные ресурсы. Еще до прекращения американской помощи среди украинских командиров и военных аналитиков бытовало мнение, что третий год войны будет чрезвычайно сложным.

Президент Владимир Зеленский снова предупредил в понедельник вечером, что задержки американской помощи углубляют вызовы на фронте. Он также сказал, что Кремль готовится к какому-то крупному наступлению в конце весны или в начале лета.

Перед Украиной появились три критических вызова: нехватка боеприпасов, нехватка хорошо подготовленных войск и сокращение противовоздушной обороны. Сейчас, когда Россия усиливает свои атаки, каждая отдельная проблема усиливает влияние других уязвимых мест и увеличивает риск того, что российские войска прорвут украинскую оборону.

Снарядный голод

Во время показаний перед Конгрессом на прошлой неделе генерал Кристофер Г. Каволи, главный американский военный командир в Европе, дал откровенную оценку ужасной нехватки боеприпасов в Украине.

"Если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, проигрывает сторона, которая не может стрелять в ответ", - сказал Каволи.

По его словам, Америка предоставила Украине основную часть артиллерийских боеприпасов, и Россия вскоре сможет выпустить 10 снарядов на каждый украинский снаряд.

"Если мы не продолжим поддерживать Украину, Украина может проиграть", - заявил он, призывая законодателей утвердить новый пакет помощи.

Ракеты и снаряды являются главными инструментами войны. Хотя дроны значительно изменили поле боя, их эффективность несколько ограничена.

"Беспилотники могут эффективно уничтожать военную технику, танки. Но вы не можете уничтожить оборонительные рубежи беспилотниками", - сказал Виктор Назаров, советник экс-главкома Валерия Залужного.

Когда враг имеет преимущество в снарядах пять к одному, он может атаковать. Когда преимущество достигает 10 к одному, оккупанты могут достичь успеха, сказал Назаров.

После падения Авдеевки в начале этого года Россия захватила лишь небольшие клочки земли дорогой ценой, не достигнув серьезного оперативного прорыва. Но после пополнения своего арсенала с помощью Северной Кореи и Ирана Россия использует период теплой сухой погоды, чтобы начать атаки с десятками танков и боевых машин.

Сырский сказал, что Россия пытается воспользоваться моментом для достижения оперативного прорыва вдоль нескольких основных направлений, создавая наибольшую непосредственную угрозу для города Часов Яр. Сильно укрепленный город на вершине холма защищает агломерацию некоторых крупнейших городов Донбасса, включая базу восточного командования в Краматорске.

Украинские командиры надеются, что несколько инициатив европейских союзников по обеспечению сотен тысяч артиллерийских снарядов вскоре начнут облегчать их борьбу.

К тому времени бремя ляжет на пехоту. Преимущество России в артиллерии означает, что погибает больше украинских солдат. Это усиливает еще одну большую уязвимость - численность войск.

Мобилизация

На прошлой неделе командующий украинскими силами на востоке генерал Юрий Содоль очертил мрачную картину по численности украинской армии. Солдатам пехоты приходится удерживать свои позиции без особой поддержки артиллерии.

Группа из восьми-десяти солдат обычно имеет задачу защищать 100 метров фронта, но Украина не всегда может выставить полную группу.

"Если будет только два солдата, то они могут защищать 20 метров фронта. Сразу возникает вопрос: кто будет защищать остальные 80 метров?", - сказал Содоль.

Парламент недавно принял законы по мобилизации, но процесс длился несколько месяцев. Чтобы удовлетворить немедленные потребности, украинское командование сообщило, что отправит на боевые позиции "тысячи" солдат, которые сейчас находятся в тылу. Но это создает другую проблему: обеспечить надлежащую подготовку этих солдат.

Сырский заявил, что качество подготовки является "серьезной проблемой". Генштаб работает над тем, чтобы ветераны боевых действий принимали более активное участие в этом процессе, чтобы улучшить ситуацию.

Но никакие тренировки не могут защитить от мощных планирующих бомб, которые Россия использует, чтобы уничтожить украинские укрепления. Украинцы говорят, что им срочно нужна помощь западных союзников, чтобы помочь окончательно закрыть небо.

Противовоздушная оборона

"Если говорить о воздушной войне, то ее надо разделить на две части. Первая часть - наша противовоздушная и противоракетная оборона от российских ракетных атак по всей территории нашей страны. Вторая часть - как выглядит война в воздухе на передовой", - пояснил Назаров.

На обоих фронтах Украина борется. Институт изучения войны в специальном отчете о воздушной кампании отметил, что командиры столкнулись с трудным выбором относительно того, как развернуть противовоздушную оборону. Системы, которые могут перехватывать российские ракеты, направленные на украинские города и инфраструктуру, нужны, чтобы сдерживать российские бомбардировщики в ФАБами.

"Россияне пользуются отводом этих систем противовоздушной обороны с линии фронта, чтобы достичь медленных, но постоянных успехов на земле", - заявили в институте.

Деградация украинской противовоздушной обороны также позволила России достичь большего успеха в нацеливании на критическую инфраструктуру. Это может иметь "каскадное влияние" на способность Украины наращивать собственное производство оружия.

Зеленский заявил, что в Украине работает около 500 предприятий оборонной промышленности, на которых работают почти 300 тысяч человек, которые производят снаряды, минометы, бронетехнику, противотанковое оружие, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и другие боеприпасы. Но заводам нужна электроэнергия.

"Украина пыталась противостоять российской угрозе, атакуя российские аэродромы и критически важную инфраструктуру в серии ударов беспилотников, но официальные лица в Киеве не питают иллюзий: без сложных западных систем противовоздушной обороны они в беде", - пишет издание.

Киев надеется, что украинские пилоты, которые сейчас обучаются на истребителях F-16, будут летать в небе над Украиной до лета. Но учитывая, что американская помощь все еще под сомнением, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приложил полные усилия, чтобы получить батареи противовоздушной обороны Patriot, которые сейчас простаивают в Европе.

Оценка ресурсов ВСУ и оккупантов

Ранее Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе, генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что российская армия сейчас на 15% больше, чем на тот момент, когда она напала на Украину. "За последний год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 000 до 470 000", - сказал он.

Этот процесс объясняется снижением призывного возраста с 30 до 27 лет в РФ, акцентировал генерал. По словам Каволи, такими темпами уже в ближайшие годы Москва сможет увеличить количество призывников на 2 миллиона.

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