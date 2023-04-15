Глава государства напомнил, что совместная следственная группа по расследованию преступлений оккупантов в Украине подписала соглашение о расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида.

Президент Украины Владимир Зеленский выражает уверенность, что будет обеспечена ответственность Российской Федерации на всех уровнях за совершение преступления геноцида против украинцев во время полномасштабной войны, которую развязало высшее руководство РФ.

Как сообщил глава государства во время вечернего обращения к украинцам, в Вильнюсе состоялась встреча государств-членов совместной следственной группы по расследованию преступлений оккупантов в Украине.

"Одним из результатов встречи является соглашение - как раз вчера его подписали. Соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида", - сообщил Зеленский.

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Гарант Украины пообещал, что вместе с партнерами обеспечит на всех уровнях полную ответственность России за все зло, совершенное против Украины и украинцев.

"Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за содеянное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, кто помогает приближать приговоры для оккупантов - для российских убийц и террористов", - подчеркнул президент.

Создание Спецтрибунала для РФ - прогресс инициативы

Как сообщал УНИАН, 19 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию, которая призывает к созданию специального трибунала для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

17 марта вторая палата досудебного рассмотрения Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей.

Такое решение означает, что они могут быть арестованы на территории всех стран, ратифицировавших Римский устав.

31 марта Зеленский сообщил, что разные страны ищут разнообразные компромиссы, в том числе рассматривается "гибридный формат" трибунала, который поддерживает несколько международных дружеских партнеров Украины.

В то же время, по его словам, Украина поддерживает свое видение создания специального трибунала с целью наказания Путина и его окружения за преступление агрессии, а не формат "гибридного трибунала".

Украина работает над привлечением большего числа стран для поддержки разработки текста резолюции для Генассамблеи ООН по созданию трибунала.

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