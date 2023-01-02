Две сильнейшие державы мира обсуждают налаживание каналов связи между столицами.

Китай заинтересован в улучшении двусторонних отношений с США. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган в беседе со своим американским коллегой Энтони Блинкеном, пишет Global Times.

"Министр иностранных дел Цинь надеется поддерживать тесные рабочие отношения с Блинкеном, чтобы помочь улучшить китайско-американские отношения", – говорится в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в беседе с главой китайской дипломатии он обсудил "поддержку открытых линий связи" между Вашингтоном и Пекином.

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Отношения США и Китая

В последние два десятилетия между Китаем и США развернулось соперничество за глобальное лидерство. Борьба ведется в экономической, дипломатической и военной сферах.

Главной точкой напряженности в отношениях двух стран является ситуация вокруг Тайваня, который Китай официально считает своей территорией. В начале августа 2022 года напряженность достигла пика, когда Тайвань посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай регулярно проводит военные учения вблизи Тайваня, из-за чего временами доходит до стрельбы. Американские военные полагают, что Китай может попытаться захватить Тайвань в ближайшие годы, и США, вероятно, станут участником этого конфликта.

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