Конец примирения: КНДР решила прекратить все сотрудничество с Южной Кореей
04:12, 09 июня 2020Мир
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В КНДР заявляют, что разорвут с Южной Кореей все линии связи.
Иллюстрация REUTERS
Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские «горячие линии» с Южной Кореей.
Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР KCNA, пишет Reuters.
В сообщении отмечается, что это станет первым шагом на пути к полному закрытию всех средств связи с Сеулом.
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Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до «крайней точки», а переговоры между странами вызывают «лишь разочарование».
Ранее КНДР стала угрожать Южной Корее закрыть межкорейский офис связи и другие проекты, если та не помешает перебежчикам отправлять открытки и другие материалы в Северную Корею.
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