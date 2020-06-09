Конец примирения: КНДР решила прекратить все сотрудничество с Южной Кореей

В КНДР заявляют, что разорвут с Южной Кореей все линии связи.

Северная Корея заявила 8 июня, что разрывает все межкорейские «горячие линии» с Южной Кореей.

Об этом сообщает государственное информационное агентство КНДР KCNA, пишет Reuters.

В сообщении отмечается, что это станет первым шагом на пути к полному закрытию всех средств связи с Сеулом.

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Власти КНДР считают, что Южная Корея довела их отношения до «крайней точки», а переговоры между странами вызывают «лишь разочарование».

Ранее КНДР стала угрожать Южной Корее закрыть межкорейский офис связи и другие проекты, если та не помешает перебежчикам отправлять открытки и другие материалы в Северную Корею.

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