В частности лидер Южной Кореи предложил создать "межкорейскую рабочую группу".

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль предложил создать консультативный орган с Северной Кореей на рабочем уровне для того, чтобы обсудить напряженность между странами и восстановления экономического сотрудничества. Об этом он заявил во время своей речи по случаю Дня национального освобождения, отмечающего 79-ю годовщину независимости от колониального господства Японии 1910-45 годов после Второй мировой войны, пишет Reuters.

Йоль подчеркнул, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Северная Корея "сделает лишь один шаг" к денуклеаризации (уменьшение или ликвидация ядерного оружия - УНИАН).

В частности политик использовал эту речь, чтобы представить план объединения и снова обратиться к Пхеньяну после недавнего предложения его правительства оказать помощь для ликвидации последствий наводнения на изолированном Севере, которое, по его словам, было отклонено.

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"Но объединенная Корея выглядит отдаленной перспективой, поскольку отношения между соседями находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, а Север стремится развить свой ядерный и ракетный потенциал и делает шаги к разрыву связей с Югом, переосмысливая его как отдельное, враждебное государство", - отмечают в издании.

Также в начале года северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал Южную Корею "главным врагом" и заявил, что объединение больше невозможно.

В то же время, по словам Юна, запуск "межкорейской рабочей группы" может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества, межчеловеческих обменов и заканчивая воссоединением семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

"Диалог и сотрудничество могут принести существенный прогресс в межкорейских отношениях", - добавил он.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, США вместе с Южной Кореей планируют провести совместные военные учения, чтобы противостоять угрозам КНДР. Учения под названием "Ulchi Freedom Shield" будут длиться с 19 по 29 августа.

"Альянс и в дальнейшем будет укреплять свои возможности и позиции для сдерживания и защиты от оружия массового уничтожения", - отметил полковник Ли Сун Чжун, представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи во время брифинга.

Также сообщалось, что новым правителем КНДР может стать дочь Ким Чен Ына. Однако пока окончательно ее кандидатуру не утвердили. Такую информацию приводит южнокорейская разведка. По данным разведки, сам Ким Чен Ын, несмотря на относительно молодой возраст (42 года), имеет проблемы со здоровьем.

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