В США заявили о готовности к дальнейшему диалогу с Северной Кореей

Переговоры сторон об атомной программе КНДР находятся в тупике уже почти полтора года.

В конфликте вокруг атомной программы КНДР Соединенные Штаты выразили готовность к дальнейшему диалогу с Северной Кореей.

"Мы очень надеемся на продолжение этих переговоров. Если это будет уместно и целесообразно, то будет вполне возможно устроить встречу между высокопоставленными лидерами", - сказал госсекретарь США Майк Помпео в Вашингтоне. Он не стал уточнять, кто именно, как и когда мог бы участвовать в такой встрече. Об этом пишет DW.

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Заместитель госсекретаря США и спецпредставитель по Северной Корее Стивен Биган 9 июля завершил трехдневный визит в Южную Корею, где он обсуждал северокорейскую атомную программу с представителями правительства в Сеуле. Биган опроверг утверждения, что Пхеньян отказался от переговоров с ним в ходе его поездки по региону. "Мы не просили о встрече с северокорейцами", - подчеркнул замглавы Госдепартамента США.

Переговоры между США и КНДР об атомной программе Пхеньяна находятся в тупике со времени провального саммита между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале 2019 года во Вьетнаме. Первый замглавы МИД КНДР Чвэ Сон Хи недавно обвинила Вашингтон в попытке использовать диалог с Пхеньяном лишь как инструмент для урегулирования внутриамериканского "политического кризиса". Она указала, что не видит необходимости в том, чтобы садиться с США за стол переговоров.

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