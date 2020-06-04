В Китае вооруженный мужчина напал на школу: более 40 человек ранены (видео)

Нападавшего арестовали, его мотивы неизвестны.

Более 40 учеников и сотрудников начальной школы на юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе получили ножевые ранения в результате нападения

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Об этом со ссылкой на СМИ КНР сообщает DW.

Как сообщается, атака произошла утром в деревне Ванфу недалеко от города Учжоу. 50-летний мужчина, который работал охранником в школе, неожиданно бросился с ножом на детей и взрослых, которые были в тот момент в здании.

Большинство жертв, по предварительным данным, дошкольники в возрасте до шести лет. Один из учеников, директор школы и другой охранник, как сообщают китайские СМИ, получили серьезные ранения.

Нападавший арестован полицией, мотивы нападения пока не установлены.

#Update: All 39 injured victims of a primary school knife attack in S.China have been sent to local hospitals for treatment, two are badly wounded. Investigation underway. https://t.co/M8hjrc2ypEpic.twitter.com/k8WAlZEgx6 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаде стоматолог в полицейской форме расстрелял 19 человек. Нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю страны.

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