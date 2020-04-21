Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 19 человек

В то же время полиция не исключает, что жертв может быть еще больше.

Количество погибших в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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Среди погибших также значится человек, открывший стрельбу. Вместе с тем канадская полиция не исключает, что число жертв может возрасти.

По данным королевской канадской конной полиции, стрельбу открыл 51-летний Габриэль Вортман, который работал зубным врачом. Мотивы совершения им преступления пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, стрельба в канадской провинции Новая Шотландия в небольшом городке примерно в 130 километрах от столицы провинции Галифакс произошла вечером 18 апреля. На месте происшествия полицейские обнаружили несколько тел внутри и снаружи одного из домов.

Нападение стало самым массовым расстрелом людей за всю историю страны.