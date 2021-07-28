Это вторая такая площадка, которая была обнаружена иностранными специалистами за последние два месяца.

Американские ученые говорят, что Китай расширяет свои возможности по хранению и запуску ядерных ракет.

Об этом сообщает BBC.

Спутниковые снимки из провинции Синьцзян в Уйгурском автономном районе позволяют предположить, что здесь ведется строительство шахтного поля для ядерных ракет.

Пентагон выразил обеспокоенность по наращиванию ядерного потенциала КНР.

Читайте такжеНа границе Армении и Азербайджана новое обострение: есть погибшие и раненыеЭто вторая такая площадка, которая была обнаружена иностранными специалистами за последние два месяца.

Площадь территории позволяет разместить около 110 шахт, имеющих вид подземных сооружений для хранения и запуска ракет.

В июне Washington Post сообщала о 120 бункеров в пустынной местности неподалеку от города Юмень.

Новый объект в Хаме примерно в 380 км к северо-западу от Юменя находится на более ранней стадии строительства.

Силосное поле в Синьцзян обнаружили с помощью коммерческих спутниковых снимков, но позже компания Planet предоставила ученым фото лучшего качества.

По данным Пентагона, в 2020 году ядерный потенциал Китая насчитывал более 200 боеголовок. С тех пор страна должна была минимум вдвое увеличить их количество.

Аналитики говорят, что у США около 3800 боеголовок.

Автор: Яна Ставская