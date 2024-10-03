Ранее сообщалось, что Пекин потерял одну из своих новейших подводных лодок.

Таинственная подводная лодка КНР, которая, очевидно, затонула на верфи в этом году, была первым представителем нового типа субмарин с гибридной "ядерно-обычной" силовой установкой. Об этом пишет Washington Times.

Как сообщает отчет аналитиков Пентагона, на который ссылается издание, субмарина использует небольшой ядерный реактор в дополнение к обычной силовой установке. По размерам новая подводная лодка является такой же, как и более ранние субмарины КНР.

Эксперты не знают, был ли реактор подводной лодки заправлен топливом. Военные и правительство Китая хранят молчание по поводу инцидента.

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Китай потерял свою самую новую подводную лодку - что сообщалось

Напомним, в конце сентября стало известно, что Китай потерял свою самую новую подводную лодку. На место аварии прибыли большие плавучие краны, которые должны были поднять корабль.

СМИ называют субмарину Type 041 Zhou, однако соответствует ли это действительности - неизвестно. Эксперты также установили, что лодка получила Х-образную корму, которая призвана сделать ее более маневренной.

Китайский флот - главные новости

Флот КНР развивается очень быстрыми темпами: это касается как субмарин, так и надводных кораблей.

В этом году Пекин приступил к ходовым испытаниям крупнейшего авианосца в своей истории, который получил название "Фуцзянь". Его оснастили системой CATOBAR, которая позволяет самолетам взлетать с помощью катапульты.

Кроме этого, широкое внимание СМИ привлек к себе новый китайский корабль, который некоторые из специалистов назвал "малозаметным корветом". Как оказалось, его построили и спустили на воду за очень малое время.

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