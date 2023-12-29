Новый министр обороны Китая не находится под санкциями США, поэтому может встретиться с американским министром обороны.

В пятницу Китай назначил бывшего начальника ВМС Дун Цзюня новым министром обороны вместо предыдущего министра, Ли Шанфу, который исчез из поля зрения общественности четыре месяца назад.

Как пишет Bloomberg, это поможет возобновить военные переговоры на высшем уровне с США, которые считаются решающими для стабилизации отношений между державами, обладающими ядерным оружием. Высокопоставленный американский военный чиновник сказал, что такие переговоры возобновятся в январе.

Бывший министр обороны Ли Шанфу не смог встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином, так как в отношении него действуют санкции США. Однако Дун Цзюнь не столкнется с подобными ограничениями, поскольку он не находится под санкциями.

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Что известно о новом министре

По словам одного из экспертов, назначение Дун Цзюня – это знак того, что Китай обозначил Южно-Китайское море как новую приоритетную область геополитического противостояния между Китаем и США.

Отмечается, что Дун Цзюнь имеет большой опыт работы в военно-морском флоте Китая. Он также работал в Тайваньском проливе - одном из крупнейших очагов напряженности в хрупких отношениях Пекина с Вашингтоном.

Новый министр обороны также ранее был заместителем командующего Южным военным командованием, которое следит за Южно-Китайским морем, где у Китая есть территориальные споры с соседними странами, включая Филиппины и Вьетнам.

Дун также был заместителем командующего военно-морскими силами Восточного военного командования. Этот флот отвечает за Восточно-Китайское море, включая остров Тайвань, на который Пекин претендует.

Что случилось с предыдущим министром обороны Китая

Последний раз министр обороны Китая Ли Шанфу появлялся на публике 29 августа, когда он произнес речь на форуме в Пекине, после чего он исчез из публичного поля.

В середине сентября в СМИ появилась информация, что он был лишен своих обязанностей министра обороны. Также Financial Times и The Washington Post со ссылкой на правительство США утверждали, что Ли Шанфу оказался под следствием, по поводу закупок военной техники.

В конце октября появилась информация о том, что Ли Шанфу сняли с должности.

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