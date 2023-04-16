Министр обороны КНР сказал, что их отношения "превосходят военно-политические союзы холодной войны".

Российский президент Путин назвал военное сотрудничество одним из важнейших направлений отношений с Китаем.

Как пишут российские пропагандисткие СМИ, такое заявление он сделал в ходе рабочей встречи с членом Госсовета КНР, министром обороны Ли Шанфу. По его словам, российско-китайские отношения развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.

"Россия и Китай регулярно обмениваются полезной информацией по линии военных ведомств, проводят совместные учения. Военное сотрудничество РФ и Китая - одно из важнейших направлений, которое укрепляет стратегические отношения двух стран", - говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь Шанфу заявил, что их сотрудничество "вносит вклад в обеспечение региональной безопасности", а отношения РФ и КНР "превосходят военно-политические союзы холодной войны".

Позиция Китая по войне в Украине

Как известно, власти КНР в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину опубликовали свой "мирный план" по прекращению войны. В этом документе не указывается, что именно Россия развязала ее.

Си Цзиньпин заявлял, что этот документ "максимально отражает единство взглядов мирового сообщества".

В марте китайский лидер прибыл в Москву и встретился с Путиным. После этого он назвал позицию своей страны "объективной и беспристрастной". В то же время союзники Украины считают, что КНР стоит убедить Россию закончить войну.

Соединенные Штаты Америки неоднократно предостерегали Китай от помощи оружием России в войне. На днях в МИД КНР сказали, что не собираются поставлять оружие ни одному из участников войны.

Вас также могут заинтересовать новости: