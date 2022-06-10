Государство собирается пресекать любые "сепаратистские" попытки.

Китайская Народная Республика готова вступить в войну, если появятся попытки сделать Тайвань независимым государством. КНР собирается пресекать любые "сепаратистские" попытки такого рода.

Соответствующее заявление сделал представитель Министерства обороны Китая У Цянь на брифинге после переговоров министров обороны США и КНР, Ллойда Остина и Вэй Фэнхэ соответственно, в Сингапуре.

"Если кто-то посмеет отделить Тайвань, китайская армия, не колеблясь, вступит в бой. Любой ценой решительно пресекая всякие сепаратистские попытки "независимости Тайваня" и решительно защитит национальный суверенитет и территориальную целостность", — заявил Цянь.

На встрече в Сингапуре Остин и Фэнхэ также обсудили войну в Украине. Министр обороны США призвал своего китайского коллегу не оказывать материальной помощи России. Фэнхэ заверил, что КНР не поддерживала в военном плане РФ.

Беседа министров обороны длилась два часа. Китайская сторона охарактеризовала ее, как "откровенную", "позитивную и конструктивную". По словам представителей КНР, встреча дала "хороший эффект".

Напомним, 23 мая президент США Джо Байден заявил о готовности применить вооруженные силы для защиты Тайваня в случае нападения Китая. А 30 мая десятки самолетов КНР вошли в зону действия ПВО Тайваня.

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