Комментарии Келлогга резко противостоят агрессивной риторике президента США.

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что США "на стороне" Украины, и любая сделка по прекращению боевых действий с Россией должна гарантировать отсутствие "следующей войны". Келлогг также назвал Зеленского "боевым и мужественным лидером страны, находящейся в состоянии войны".

Как пишет Sky News, комментарии Келлогга резко контрастируют с агрессивной риторикой президента США, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского "диктатором" и заявил, что войну начала Украина.

Как отмечает издание, во время трехдневного визита Келлогга в киев очень мало его встреч было обнародовано. Ожидаемая пресс-конференция на встрече между ним и президентом Зеленским в четверг была ограничена лишь возможностью для фото по просьбе американской стороны, по словам украинского чиновника.

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В то же время, Келлогг посетил военный госпиталь в Ирпене под киевом и пообщался с украинскими военными.

"Главная причина, по которой я хотел приехать сюда, — это то, что президент Трамп заявил, что хочет остановить убийства, и вы должны отправиться туда, где вы увидите, как выглядит убийство — как выглядит смерть — и увидите молодых мужчин и женщин, которые были ранены и сражались", — сказал он.

Один из солдат спросил генерала Келлогга, можно ли доверять России, в том, что они будут вести переговоры.

Келлогг ответил, что "все войны заканчиваются переговорами, окончательная победа на поле боя заканчивается дипломатией, и сегодняшний мир не является исключением".

Затем генерал Келлогг предложил, что лучшим вопросом будет: "Можете ли вы доверять людям, с которыми вы находитесь, чтобы быть уверенным, что они с вами? Это как если бы вы задали более глубокий вопрос — вы с нами? И ответ — да, мы с вами".

В то же время, указывает издание, среди украинских чиновников есть опасения, что Келлог, который не входил в состав делегации США в время переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии, был отстранен Белым домом.

Визит Келлогга в Украину

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился, что спецпредставитель США Кит Келлогг должен пообщаться с украинскими гражданами и военными во время своего визита в Киев, чтобы определить правильную позицию Вашингтона в вопросе завершения войны.

При этом издание WSJ писало, что Келлогг во время визита смог склонить украинские власти к подписанию соглашения о ценніх ископаемых.

Однако позже стало известно, что президент Зеленский пока не готов подписывать соглашение.

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