Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее.

В КНДР казнили чиновника, который жаловался на медленную реформу образования

Об этом сообщает издание Daily NK.

Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее. Однако из-за нехватки необходимых ресурсов и оборудования дело почти не сдвинулось с мертвой точки.

Пак регулярно говорил об этом другим членам комиссии. Однако, в результате председатель Университета имени Ким Ир Сена Ри Гук Чхоль составил донос на чиновника.

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Пака казнили в марте по обвинению в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования».

Еще 20 профессоров, состоявших в комиссии, теперь проходят «идеологическую проверку».

Структура была реорганизована: теперь в ней 180 членов и три подкомитета. Новую комиссию возглавил Ри Гук Чхоль.

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Автор: Денис Прядко