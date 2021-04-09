В КНДР казнили чиновника, который жаловался на медленную реформу образования
Об этом сообщает издание Daily NK.
Чиновник по фамилии Пак был назначен председателем специальной комиссии, призванной наладить дистанционное обучение в Северной Корее. Однако из-за нехватки необходимых ресурсов и оборудования дело почти не сдвинулось с мертвой точки.
Пак регулярно говорил об этом другим членам комиссии. Однако, в результате председатель Университета имени Ким Ир Сена Ри Гук Чхоль составил донос на чиновника.
Читайте такжеКим Чен Ын заявил, что КНДР переживает тяжелейший момент в истории
Пака казнили в марте по обвинению в «антипартийной и антиреволюционной деятельности в сфере образования».
Еще 20 профессоров, состоявших в комиссии, теперь проходят «идеологическую проверку».
Структура была реорганизована: теперь в ней 180 членов и три подкомитета. Новую комиссию возглавил Ри Гук Чхоль.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный потенциал Северной Кореи
- В КНДР чиновники внезапно стали ходить в масках: что произошло (фото)
- В КНДР будут казнить за распространение видео из Южной Кореи
- Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на людях (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram