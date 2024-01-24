Клип Дронова с диктатором может скоро появиться, узнали журналисты.

Дочь российского диктатора Владимира Путина Екатерина Тихонова сделала необычное предложение своему отцу - принять участие в клипе певца Ярослава Дронова (сценический псевдоним Шаман).

По словам Тихоновой, видеоработа якобы должна "поднять интерес к президенту у молодой аудитории", пишет "Кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на сведения источников. На канале отмечается, что клип может появиться в период конец февраля - начало марта.

"Пока неизвестно, как на идею дочери отреагировал диктатор. По слухам, идею Тихонова даже обсуждала на встрече с Кириенко (первый заместитель главы Администрации президента РФ, - Ред.). Тот был не в восторге, но отказать дочери Владимира Владимировича не смог", - говорится в сообщении.

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Ранее в сети появилась информация, что Катерина Тихонова хочет продвинуть в политику Ярослава Дронова. Ходят слухи, что у дочери Владимира Путина с певцом есть роман.

В конце декабря прошлого года в РФ был громкий скандал - в сеть слили информацию о "голой вечеринке" телеведущей Анастасии Ивлеевой, в которой принимали участие ряд звезд, но особенно "отличился" рэпер Vacio, надевший на половой орган носок. Журналисты выяснили, что в Кремле приказали преследовать артистов, которые были на мероприятии.

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