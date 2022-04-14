Международная изоляция страны-агрессора продолжается.

Российскую Федерацию не перевыбрали в ряд органов в системе Организации Объединенных Наций. Кандидатов от РФ заменили другие члены, из-за чего страна потеряла часть позиций в ООН. А в одном из случаев место державы-агрессора заняла Украина.

Соответствующей информацией в Twitter поделился постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

По его словам, в результате тайных голосований на заседании Экономического и социального Совета (ЭКОСОС) члены от России не попали в ряд вспомогательных органов ООН.

Теперь РФ отсутствует среди представителей Постоянного форума коренных народов, где она в течение более двадцати лет занимала место в руководящем органе форума по региональной группе. Место России заняла Украина, которую выбрали большинством голосов. От нашей страны членом форума станет Сулейман Мамутов, представитель крымских татар.

Россия также не прошла в Комитет ООН по вопросам неправительственных организаций, Бюро детского фонда ООН и "ООН-Женщины". Как подчеркнул Сергей Кислица, "сегодня ЭКОСОС отправила российский корабль…" по известному направлению.

Напомним, неделю назад Генеральная Ассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека. Позже стало известно, что РФ угрожала членам Генассамблеи перед принятием решения.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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