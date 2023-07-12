Во время переговоров на саммите были приняты решения о предоставлении Украине различных типов вооружения и техники, в частности систем ПВО и броневиков.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на саммите НАТО были приняты решения о предоставлении Украине различных типов вооружения и техники, которые помогут приблизить победу.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на брифинге на вопрос о том, приблизил ли саммит НАТО в Вильнюсе победу Украины, Зеленский ответил: "Да".

В частности, глава государства объяснил, каким образом удалось достичь такого приближения.

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"Мы имеем очень важный момент защиты нашего неба - системы ПВО. И это очень важно. Сейчас есть небольшие шаги вперед. Не буду говорить о количестве "Пэтриотов", но важно, что решение принято", - сказал Зеленский.

Кроме того, приняты решения о предоставлении Украине бронированных машин различного типа, в частности Bushmaster от Австралии.

"И хотелось бы иметь прорыв в отношении артиллерии. Мы это обсуждаем. Есть позитив, но решений конкретных пока нет. Но на это нужно просто время. Мощное оружие всегда приближает победу на поле боя", - добавил президент.

Саммит НАТО в Вильнюсе - результаты

Как сообщал УНИАН, на полях саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский провел ряд встреч с лидерами государств-членов Альянса. По результатам этих встреч стало известно о новых партиях военной помощи для Украины.

Так, по словам Зеленского, Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, Германия - дополнительные пусковые установки "Патриот" да ракеты для них, а Канада - бронетехнику.

Кроме того, после переговоров с премьером Нидерландов Марком Рютте президент Украины заявил, что Нидерланды начнут подготовку украинских пилотов в августе. Лидеры Украины и Нидерландов также договорились об укреплении украинской противовоздушной обороны и артиллерии.

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