Фриланд обещает "доллар за доллар" в ответ на американские тарифы.

Экс-министр финансов Канады Христя Фриланд, которая имеет украинские корни, выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Либеральной партии и следующего премьер-министра страны.

Как передает The Guardian, на открытии своей предвыборной кампании в Торонто она заявила, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп представляет "экзистенциальный риск" для Канады и недолюбливает ее за жесткую защиту своей страны. В то же время политическая деятельница уверяет, что лучше других сможет вести переговоры с Белым домом:

"У меня есть послание для Трампа: Мы ваш сосед и важнейший торговый партнер. Но если война придет к нашим дверям, просто помните, что мы любим нашу страну так же сильно, как вы любите свою..... Канада не пойдет на эскалацию. Но если я буду премьер-министром, Канада никогда не отступит".

Отставка Трюдо

Как сообщал УНИАН, 6 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил об отставке с должности лидера Либеральной партии. После избрания нового главы он покинет пост премьера.

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Журналисты отмечают, что Христя Фриланд, которая работала с Трюдо почти десять лет, покинула пост министра финансов после конфликта с ним относительно методов противостояния введению американских тарифов.

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