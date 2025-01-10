Владислав Фарапонов оценил, предпримет ли Трамп радикальные шаги.

Громкие заявления избранного президента США Дональда Трампа о Канаде и Гренландии - это не просто хайп, это "осторожные предварительные звоночки" и намеки на стратегию. Такое мнение в интервью УНИАН высказал глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"Эти заявления могут казаться странными, но это - об усилении влияния, о декларировании намерений закрепить еще больше влияния для США и прямо намекнуть всем, что для Трампа влияние, в том числе, измеряется и доступом к территориям, которые могут потенциально лет через 5-10 сыграть одну из ключевых ролей в плане ресурсов, технологий и так далее", - отметил он.

По мнению эксперта, на данные "звоночки" нужно обращать внимание.

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"Посмотрим, сможет ли Трамп пойти дальше этих заявлений. Но то, что это не просто так и это определенный сигнал и союзникам, и соперникам, однозначно. Я бы сказал, что это не просто хайп и желание привлечь внимание. Считаю, Трамп действительно этого бы хотел, но не будет делать каких-то радикальных шагов, которые бы сразу сломали его отношения с Данией или Канадой", - добавил Фарапонов.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Дания должна отказаться от Гренландии и отдать ее Соединенным Штатам Америки. Также Трамп предлагал Канаде стать 51-м американским штатом.

А сын новоизбранного президента США размещал в соцсетях изображение, на котором Трамп "покупает" на Amazon Канаду, Гренландию и Панамский канал, с подписью "Мы вернулись!".

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