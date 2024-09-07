Аналитик Аллан Лихтман, который спрогнозировал исход выборов в 9 из 10 раз, объяснил, почему должна выиграть Камала Харрис.

Американский аналитик Аллан Лихтман спрогнозировал победу на выборах США-2024 кандидата от демократической партии Камалы Харрис, которую недавно поддержал президент РФ Владимир Путин.

Лихтман известен тем, что предугадал исход практически всех последних президентских выборов в США (9 из 10). Он сделал правильный выбор даже в 2016 году, когда победил Дональд Трамп, хотя этот вариант развития событий мало кто мог предугадать.

Для определения того, кто же сможет стать президентом США, он воспользовался собственной системой "13 ключей к Белому дому". Она состоит из ряда критериев, которые подходят тому или иному кандидату. В 9 из 13 пунктов Камала Харрис показала себя лучше Трампа. У нее отсутствуют конкуренты в правящей партии, во время избирательной кампании экономика не находится в рецессии, экономика растет, ВВП на душу населения вырос на 2,1% в 2023 году.

Кроме того, демократическая партия принимает важные новые законы и Камалла Харрис продолжит оказывать широкое влияние на торговлю и другие аспекты для роста перспектив страны.

По словам Лихтмана, Харрис не известна какими-то серьезными скандалами. Но и не является национальным героем или же харизматичным персонажем.

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