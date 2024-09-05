Диктатор надеется, что Харрис будет более лояльной к России, чем Дональд Трамп.

Российский диктатор Владимир Путин выдал несколько комплиментарных реплик относительно кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис.

Во время выступления на "Росконгресе" российский правитель вдруг напомнил, что действующий президент Джо Байден, выйдя из президентской гонки, попросил всех своих избирателей поддержать кандидатуру Харрис. Поэтому, убеждает Путин, он также "поддержит" кандидата от демократов, но "с уважением будет относиться к выбору американского народа".

"Действующий президент Байден, которого сняли с гонки, рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Ну, вот мы тоже так сделаем - будем ее поддерживать", - заявил Путин с улыбкой.

Диктатор также отметил, что у Харрис "заразительный смех", значит у нее "все хорошо". Путин отметил, если у Харрис все хорошо, значит он надеется на смягчение санкций в отношении России в случае ее победы.

"Трамп же ввел такое количество санкций и ограничений в отношении России, сколько до него не вводил ни один президент. Если у госпожи Харрис все хорошо, то может она воздержится от этого", - заявил Путин.

Новости США о выборах - что уже сообщалось

Ранее кандидатом в президенты США от демократов был действующий президент Джо Байден. Политик провалил первые теледебаты с Дональдом Трампом. СМИ писали, что влиятельные демократы просили Байдена сняться с выборов. Позже президент объявил, что не будет участвовать в предвыборной гонке.

После этого американский лидер сказал, что решил не участвовать в избирательной гонке, чтобы не портить электоральные рейтинги своим однопартийцам, которые баллотируются в Конгресс (выборы в законодательный орган состоятся одновременно с президентскими).

В конце августа Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. Политик пообещала, что в случае избрания на пост президента, будет поддерживать Украину.

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