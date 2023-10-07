Корнийчук отметил, что ракеты, которыми сегодня был нанесен массированный удар по Израилю "конечно опасны, но их нельзя сравнить с теми, которыми россияне обстреливают Украину".

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, комментируя ситуацию в Израиле, в эфире телемарафона отметил, что "на самом деле катастрофа огромная и конечно никто ее не ожидал".

"Самая большая проблема в том, что израильская сторона не была к ней готова. Поэтому, я думаю, выводы еще будут делаться разные. Сейчас, когда продолжается острая стадия конфликта, нам не стоит говорить о причинах. Коротко скажу, что нынешнее правительство (Израиля - УНИАН) особенное тем, что в него входят и праворадикалы, и ультраортодоксы, у которых были сложные отношения с Палестинской автономией с первого дня, взаимные обвинения продолжаются постоянно. Но, я не хочу сейчас это комментировать, поскольку сейчас горячая фаза и мы понимаем что это такое. Мы сочувствуем израильтянам, которые оказались в беде, мы сочувствуем нашим гражданам, которые находятся на территории Палестинской автономии и стараемся всячески им помочь", - подчеркнул Корнийчук.

Посол Украины в Израиле считает, что до завершения сегодняшнего дня израильскому правительству удастся взять ситуацию под контроль.

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"Думаю, мы ближе к вечеру будем понимать ситуацию лучше. Поскольку выглядит так, по крайней мере как для меня, что правительство возьмет под контроль полностью ситуацию ближе к вечеру. Военный кабинет заседает, премьер сделал короткий анонс для прессы в 15.00 перед заседанием военного кабинета, мобилизация продолжается. Израильские войска атакуют и берут под контроль регионы, которые ранее обстреливались Палестинской автономией", - акцентировал Корнийчук.

Он добавил, что ракеты, которыми сегодня был нанесен массированный удар по Израилю, нельзя сравнивать с теми, которыми россияне бьют по Украине.

"Замечу, что ракеты, которыми обстреливают, это не те ракеты, которые мы видим в Одессе или Харькове. Это самодельные ракеты, которые конечно опасны, но их нельзя сравнить с теми, что сегодня прилетели, например, по Одесской области. Поэтому, безусловно, стоит находиться в укрытиях, надо придерживаться тех команд, которые дает служба тыла - это подразделение армии, которое занимается эвакуацией гражданского населения. И внимательно следить за ситуацией и ее развитием", - пояснил Корнийчук.

Посол Украины в Израиле резюмировал, что очень сложно спрогнозировать развитие событий в ближайшие сутки, но он убежден, ситуацию удастся взять под контроль.

"Я абсолютно уверен в том, что ситуация будет взята под контроль в ближайшее время. Безусловно продолжаются замечания, что в ситуацию также может вмешаться ХАМАС с территории Ливана, то есть с севера, это не исключается. Я знаю, что израильское правительство предпринимает шаги для того, чтобы исключить такие действия со стороны ХАМАС. Опять же, сегодняшних обстрелов никто не ожидал, поэтому, понимать что произойдет на самом деле в течение следующих 24 часов очень трудно", - подчеркнул Корнийчук.

Атака ХАМАС на Израиль

Как сообщал УНИАН, 7 октября утром боевики ХАМАС из Сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В результате ракетных обстрелов и атак террористов, в израильских городах произошли пожары, среди населения сотни пострадавших и раненых.

В ответ на атаку террористов, израильская армия начала операцию "железные мечи" против группировки ХАМАС в Секторе Газа.

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