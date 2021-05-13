Израильская армия также сообщила об уничтожении «оперативной квартиры» главы подразделения ХАМАС по операциям с беспилотниками.

В Армии обороны Израиля заявили о нанесении авиаудара по разведывательному центру палестинской группировки ХАМАС. Утверждается, что внутри находились десятки оперативников группировки.

Читайте такжеНаземная операция Израиля в секторе Газа. Вмешаются ли в конфликт другие страны

Как сообщает The Times of Israel, военные утверждают, что объект был командным центром для наблюдательной сети ХАМАС.

При этом неясно, сколько членов ХАМАС были убиты при атаке.

Помимо этого, израильская армия сообщила об уничтожении «оперативной квартиры» главы подразделения ХАМАС по операциям с беспилотниками. Как утверждается, это связано с тем, что группировка начала запускать множество «дронов-камикадзе» в направлении Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро ХАМАСА Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Вечером 12 мая президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Они обсудили обострение конфликта с ХАМАСом в секторе Газа. Джо Байден выразил надежду, что вскоре этот конфликт будет заверше.

Одна из ракет, выпущенных террористической группировкой ХАМАС по территории Израиля, пробила систему защиты «Железный купол».

Власти Израиля сообщили о гибели 16 членов вооруженного подразделения ХАМАС в результате обстрела сектора Газа. По данным органов здравоохранения Палестины, с момента начала эскалации конфликта в Газе были убиты по меньшей мере 56 человек. В Израиле, по данным властей, погибли шесть человек.

Командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило о призыве 7 тыс. резервистов, которые должны прибыть на базы в полной готовности к участию в боевых действиях.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров