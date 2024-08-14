Новое поселение площадью 60 гектаров под названием Нахал Хелец станет частью поселенческого кластера Гуш-Эцион.

Израиль опубликовал планы одного из своих предлагаемых новых поселений на оккупированном Западном берегу, заявил в среду министр финансов Бецалель Смотрич.

Как пишет Reuters, таким образ ое повысил ставки за день до запланированных новых мирных переговоров в секторе Газа, которые считаются жизненно важными для предотвращения региональной войны.

Министр крайне правых взглядов заявил, что этот шаг стал ответом на действия палестинского руководства Западного берега и стран, признавших палестинское государство.

Видео дня

"Никакое антиизраильское или антисионистское решение не остановит развитие поселения. Мы продолжим бороться против опасной идеи палестинского государства. Это миссия моей жизни", - сказал Смотрич.

Большинство государств-членов Организации Объединенных Наций считают, что поселения, построенные на Западном берегу и других территориях, захваченных Израилем в войне на Ближнем Востоке 1967 года, являются незаконными в соответствии с международным правом. Израиль оспаривает это, ссылаясь на исторические и библейские связи еврейского народа с этой землей.

Израиль объявил в июне, что собирается легализовать пять форпостов на Западном берегу, создать три новых поселения и захватить огромные участки земли, где палестинцы стремятся создать независимое государство, что еще больше разжигает гнев палестинцев.

Палестинская администрация, которая осуществляет ограниченную власть над Западным берегом под израильской военной оккупацией, повторила, что строительство поселений и снос домов палестинцев представляют собой этническую чистку, обвинение, которое Израиль отрицает.

Новое поселение площадью 60 гектаров под названием Нахал Хелец станет частью поселенческого кластера Гуш-Эцион и соединит регион с близлежащим Иерусалимом, сказал Смотрич, который возглавляет партию сторонников поселенцев и сам является поселенцем.

Израильская неправительственная организация Peace Now заявила: "Смотрич продолжает продвигать фактическую аннексию, игнорируя Конвенцию ЮНЕСКО, которую подписал Израиль, и мы все заплатим за это цену".

Ситуация на Ближнем Востоке

В мае Испания, Ирландия и Норвегия присоединились к большинству государств ООН, признавших палестинское государство, рассматривая создание такого государства рядом с Израилем как единственный способ обеспечить прочный мир между Израилем и палестинцами.

Израиль раскритиковал их действия как поддержку ХАМАС, воинствующей группировки, которая контролирует Газу, и осудил Палестинскую администрацию за поддержку международного дела, обвиняющего ее в геноциде, обвинение, которое Израиль решительно отрицает.

Война в секторе Газа грозит перерасти в региональный конфликт с участием Ирана и его доверенных лиц, включая Хезболлу в Ливане. Израиль готовится к серьезным атакам со стороны Ирана и Хезболлы после убийства высокопоставленного командира Хезболлы в Бейруте и политического лидера ХАМАС в Тегеране.

Новый раунд международных переговоров, направленных на прекращение 10-месячной войны между Израилем и ХАМАС и освобождение израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, должен состояться в Катаре в четверг, хотя ХАМАС заявил, что не будет присутствовать.

Вас также могут заинтересовать новости: