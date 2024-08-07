Убийство главаря ХАМАС: США разозлены что Израиль не предупредил об операции заблаговременно

В Белом доме опасались, что это может перечеркнуть месяцы тщательных переговоров о перемирии в Секторе Газа.

Сразу после убийства лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании Израиль сообщил США, что именно он стоит за этим.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. Отмечается, что чиновники администрации Джо Байдена были разъярены решением о ликвидации Хании. В Белом доме опасались, что это может перечеркнуть месяцы тщательных переговоров о перемирии в Секторе Газа.

Американские чиновники также возмущены тем, что Израиль не проинформировал их перед началом других операций по уничтожению иранских командиров или террористов "Хезболлы".

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Один из израильских собеседников издания на условиях анонимности рассказал, что телефонный разговор между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом на прошлой неделе был "напряженным".

"Однако нет никаких признаков того, что Байден готов оказать значительное давление на Израиль, чтобы попытаться сдержать его действия, например, ограничить военную помощь", - отмечают источники.

Убийство Исмаила Хании - что известно

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране 31 июля. Как пишет саудовское издание Al Hadath, частную резиденцию Хании поразили управляемой ракетой. Практически сразу после этого появились сообщения, что за атакой стоит Израиль.

CNN со ссылкой на свои источники сообщало, что Хания погиб от бомбы, которая была заложена около двух месяцев назад в гостевом доме, где он остановился.

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