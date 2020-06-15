У побережья Британии разбился истребитель США, пилот пропал без вести

Причина катастрофы пока неизвестна.

Пилот Военно-воздушных сил США пропал без вести после того, как его истребитель упал в Северное море недалеко от побережья Великобритании.

Читайте такжеВ США разбился еще один истребительИнформацию об аварии подтвердило командование базы, где находился самолет, сообщает «Европейская правда».

Американский истребитель F-15C Eagle, подразделение которого базируется на базе британских Королевских ВВС вблизи села Лакенхіт в городе Суффолк, потерпел крушение около 09:40 по местному времени во время учебной миссии.

Причина катастрофы пока неизвестна, но ВВС США подтвердили, что на борту находился только один пилот.

Спасательные команды ищут летательный аппарат, который, как полагают, разбился на расстоянии 74 морских миль (137 км) от побережья Восточного Йоркшира. В поисках принимают участие военный вертолет и несколько британских кораблей.

Ранее УНИАН писал, что на французской атомной подводной лодке произошел взрыв.

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