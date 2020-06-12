На французской атомной подлодке произошел взрыв

После взрыва на подлодке начался масштабный пожар.

Во французском городе Тулон произошел взрыв на атомной подводной лодке "Перле".

Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв, после которого начался масштабный пожар, произошел во время ремонтных работ. Однако местные власти успокаивают, что радиоактивной угрозы нет. Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных пожарников.

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Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для ремонта.

Подводная лодка "Перле" является новейшим из шести французских судов этого класса. Она была взята на службу в 1993 году.

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