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На французской атомной подлодке произошел взрыв

19:18, 12 июня 2020
Мир
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Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подлодки / фото wikipedia

Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв, после которого начался масштабный пожар, произошел во время ремонтных работ. Однако местные власти успокаивают, что радиоактивной угрозы нет. Сейчас с пламенем борются около 30 пожарных из состава военно-морских сил и десятки местных пожарников.

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Рабочие и моряки были безопасно эвакуированы с борта подводной лодки.

Несколько месяцев назад с подводной лодки сняли атомный реактор, слили топливо и демонтировали вооружение для ремонта.

Подводная лодка "Перле" является новейшим из шести французских судов этого класса. Она была взята на службу в 1993 году.

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