Некоторые из тех, кто стал жертвой сталинского террора, обвиняют во всем партию или говорят о якобы "необходимых жертвах".

Заключенные, продираясь сквозь рои насекомых на болотах летом и ледяные поля зимой, выстроили дорогу. И эта дорога привела еще больше узников, ставших рабами на золотых шахтах на Колыме. Это было самое страшное и самое смертельное место системы ГУЛАГ времен диктатуры Иосифа Сталина.

Этот путь прославился как "дорога из костей". Он состоит из гравия, грязи и большую часть года из льда. Он простирается на 2031 километр от российского порта Магадан до Якутска, столицы республики Якутия на востоке Сибири. Извиваясь змеей через дикие просторы российского Дальнего Востока, "дорога из костей" проходит через суровые, хоть и живописные пейзажи, усеянные необозначенными могилами и остатками бывших трудовых лагерей. Об этом пишет New York Times.

Читайте также"1937 год наступает на пятки": российский оппозиционер спрогнозировал "зверское закручивание гаек" в РФТеперь эта дорога, построенная узниками, осовременена и называется "автострада Р504" или Колымская трасса. Здесь почти нет движения транспорта. Хотя время от времени по этой дороге проезжают грузовики и легковые машины, не обращая внимание на признаки прошлого горя, закопанного в снегах: на деревянные посты, обмотанные ржавой колючей проволокой, заброшенные шахты и разбитые стены бывших изоляторов.

Более миллиона заключенных прошли через эту дорогу. Среди них были как те, кого обвинили в обычных преступлениях, так и осужденные по политическим статьям. Здесь побывали и некоторые самые светлые умы СССР, ставшие жертвами террора Сталина, такие как украинский инженер Сергей Королев. Он пережил лагеря и, в конце концов, в 1961 году помог отправить первого человека в космос. Или же поэт Варлам Шаламов, который после 15 лет на Колыме, пришел к выводу: "Yекоторые собаки и медведи ведут себя более разумно и нравственно, чем люди". Его опыт, описанный в "Колымских рассказах", убедил его, что "человек становится зверем через три недели из-за тяжелого труда, холода, голода и избиений".

Но для многих россиян, среди которых и бывшие узники, кошмары сталинского ГУЛАГа затмевает розовый туман воспоминаний о юности, а также миф о статусе супердержавы, который был у Москвы до распада СССР.

Антонине Новосад 93 года. Ее арестовали на Западе Украины, когда она была подростком. Тогда ее приговорили к 10 годам лагерей на Колыме из-за сфабрикованных политических обвинений. Она должна была работать на оловянной шахте неподалеку от "дороги из костей". Антонина ярко помнит, как другую заключенную расстреляли надзиратели за то, что она собирала ягоды за колючей проволокой. Узники похоронили ее. Но, по словам Новосад, труп откопал и забрал медведь.

Читайте такжеBloomberg: Путин держит в тайне преступления Сталина в битве против Запада за память Второй мировой войны"Так мы работали и так жили. Боже упаси! Лагерь-это лагерь", - говорит 93-летняя женщина.

Вместе с тем, украинка не держит зла на Сталина. Она помнит, как заключенные в ГУЛАГе плакали, когда их собрали на улице в марте 1953 года и объявили, что тиран умер.

"Сталин был богом. Как это объяснить? Сталин ни в чем не виноват. Это все партия и все эти люди. Сталин только подписывал", - говорит Новосад.

Большой фактор, почему о ГУЛАГе хранятся лишь фрагменты памяти, - это постепенное исчезновение физических доказательств лагерей на Колыме. Так считает историк Ростистав Кунцевич, курирующий выставку о лагерях в региональном музее Магадана.

"Природа берет свое, и скоро ничего не останется", - говорит он.

Когда снег тает или работа шахт разрушает замерзшую землю, закопанное прошлое проступает на поверхность вдоль "дороги из костей".

Владимир Найман - владелец золотой шахты вблизи Колымской трассы. Его отец был этническим немцем, а дед по матери - украинцем. Оба попали на Колыму как заключенные. Найман во время геологических работ в районе Ягодного в 1970-х годах наткнулся на гнилые гробы и человеческие кости. Ища золото вблизи дороги, он наткнулся на кладбище узников ГУЛАГа. Его бульдозер застрял в остатках на пять дней.

Читайте такжеThe Economist: Путин реабилитирует пакт Сталина с Гитлером ради удара по европейской идентичностиПозже он установил 8 деревянных крестов на том месте "для памяти о тех, кем пожертвовали". Но он свято верит, что Россия не может процветать без жертв. Поэтому Найман сегодня чтит Сталина.

"То, что Сталин был великим человеком, это очевидно", - говорит внук украинского узника ГУЛАГ, указывая на роль диктатора СССР в победе над нацистской Германией.

Кроме того, он хвалит Сталина за превращение сельского народа в промышленную силу. По словам Наймана, по сравнению с тем, что США сделали с коренным населением Америки, "здесь ничего страшного не произошло".

Во времена президентства Владимира Путина память о преследованиях времен Сталина не была полностью стерта. В конце концов, правительство профинансировало открытие Музея истории ГУЛАГа в 2018 году. Но эта память была утоплена в альтернативных воспоминаниях, в частности о "российской победе" во Второй мировой войне под руководством Сталина. Увлечение той победой, которая стала основой национальной гордости, затмило ужас ГУЛАГа. И Сталин снова стал популярен, каким не был многие десятилетия.

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Перевод: Лесь Дымань