Резолюция предусматривает жесткие санкционные меры в случае прямого вторжения России в Украину.

Европейский парламент сегодня принял антироссийскую резолюцию, которая предусматривает жесткие санкционные меры в случае прямого вторжения России в Украину.

В частности, в случае российской агрессии евродепутаты призывают немедленно остановить импорт нефти и газа из России в ЕС; исключить РФ из платежной системы SWIFT, а также ввести персональные санкции против приближенных к российской власти олигархов и их семей.

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Автор: Александр Топчий